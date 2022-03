Barasso, Casciago e Luvinate sostengono la raccolta di Caritas per la popolazione ucraina

I comuni di Luvinate, Barasso e Comerio promuovono una raccolta di beni di prima necessità da inviare alla popolazione in guerra in Ucraina.

«Sono giorni drammatici per l’Europa e il mondo. La guerra è tornata. Siamo innanzitutto vicini agli ucraini che vivono fra noi. Raccogliamo poi i dolori dei nostri nonni che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, la preoccupazione di bambini e famiglie, il desiderio di tanti che vogliono dare una mano a sostenere chi è in difficoltà.

I nostri Comuni sono da giorni in contatto con Anci Lombardia e Regione Lombardia in attesa delle indicazioni operative che dovessero arrivare nelle prossime settimane, soprattutto dal Sistema Nazionale di Protezione Civile. Qualsivoglia iniziativa di carattere locale dovrà necessariamente attendere le determinazioni del Coordinamento delle Regioni con la Presidenza del Consiglio, per una emergenza -soprattutto quella umanitaria– che potrà coinvolgerci ed impegnarci per mesi.

Nell’immediato aderiamo con convinzione alla proposta della Caritas della nostra Comunità Pastorale Barasso Casciago Morosolo Luvinate: tutto il ricavato raccolto nelle celebrazioni di sabato e domenica verrà destinato a Caritas Internazionale e a Caritas Ucraina, già in campo per le prime azioni di emergenza.

Per donazioni dirette alla Caritas qui i riferimenti https://www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/ucraina-limpegno-delle-caritas-a-sostegno-della-popolazione