Bardello accoglie sei profughi ucraini e si mette in rete con i comuni circostanti per gestire l’emergenza

Sono sei i profughi fuggiti dall’Ucraina che hanno trovato riparo a Bardello. Sono i figli minorenni e i parenti di una donna sposata con un residente dal settembre scorso.

Quando le bombe hanno cominciato a cadere sulla popolazione, ha organizzato la fuga dei suoi due figli e dei suoi famigliari più stretti.

Al momento, quindi, il Comune di Bardello ha registrato questa famiglia che ha trovato ospitalità in una residenza privata. In previsione, però, di arrivi più consistenti, l’amministrazione, d’intesa con gli altri due sindaci dell’Unione, Bregano e Malgesso, ha accolto l’idea di fare rete con le altre amministrazioni.

Da Besozzo, all’Unione, da Gemonio a Caravate, a Sangiano, Cocquio, Monvalle, Comerio, Brebbia gli amministratori hanno fatto una riunione per mettere a sistema forze e servizi presenti. Ottimizzare le risorse per dare la miglior risposta abitativa, scolastica ma anche di assistenza psico sociale. La rete, che il sindaco di Besozzo Del Torchio si sta confrontando con le altre realtà comunali per mettere insieme è costituita anche dalle forze della Protezione civile, della Croce rossa, della Caritas e di tutto il terzo settore chiamato a dare sostegno e aiuto in una fase delicata dai contorni, in odine di tempo, ancora molto incerti.