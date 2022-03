Basket UISP, prima fase verso la chiusura. Tutti i canestri del campionato

Seconda settimana di marzo nel campionato della SdA di Pallacanestro Uisp Varese, che si avvicina alla chiusura della prima fase del campionato. Prime partite del periodo sono quelle disputate lunedì 7 marzo, con l’Aqua Elite che prevale nel derby con Bobbiate: 71-65 per i Panthers, che si aggiudicano la sfida della Marconi. Clivio supera in casa l’Ottica Nidoli. 53-48 il finale per la Limax sulla Virtus Bisuschio. Successo casalingo della No Look Gerenzano, che la spunta sulla Fortitudo Fagnano, termina 62-54 per i padroni di casa.

Nel big match del girone B, la capolista Montello fa 16, nulla da fare per Velate, che lotta ma cede 55-49 in via Gasparotto a Malnate. Venegono vince per la seconda volta in stagione, superando 50-32, a domicilio, Rovello Porro per, che resta a 2 punti in classifica. Il Deportivo Elite si impone nel derby con Wool Wa con quasi 30 punti di differenza; blitz vincente di Daverio a Clivio: Limax battuta dai Rams per 47-61, nella stracittadina di Tradate fra Osc e Bst vincono questi ultimi di 14 punti, confermandosi in vetta al girone C.

Giovedì 10 marzo ricco di appuntamenti: Besozzo vince comodamente a Travedona Monate, 77-49 per la capolista della serie A. Successi esterni anche per La Sezione sul terreno di gioco di Appiano Gentile e di Irish Venegono, che viola il campo della Fortitudo Fagnano. Vittorie di Borsano che supera al Palariosto su Venegono e l’Airoldi Origgio, che prevale con Gerenzano; gara spumeggiante che termina dopo due overtime: 86-81 per gli origgiesi sulla No Look. Infine blitz di Giubiano Pigs su Somma, la Nelson cade in casa per 51-63.

Venerdì sera con 3 match: Albizzate incrocia l’Aurora Vedano Boosters, successo della squadra di casa di 8 lunghezze nel match fra Cassano e Velate: nel girone B, con seconda e terza del raggruppamento che si sfidano, vince la squadra cassanese con un super finale. È seconda gara in due giorni per Origgio, che scende in campo a Busto con l’Orange Five: netto hurrá bustocco alla quarta sirena.

Arrivando a fine settimana si giocano Senna Comasco con La Sezione e Kaire Sport Lurate con Olgiate Comasco, coi successi risicati ma preziosi de La Sezione per 67-66 e del Kaire per 53-50. La domenica chiude il programma con le gare di Tradate fra Osc e ancora l’Orange Five, qui arriva il successo dei bustocchi che sbancano Tradate, mentre nel derby lariano fra Villaguardia e Antoniana il referto rosa viene conquistato dai giocatori del Palabar con 5 punti di margine.