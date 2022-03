Da Beethoven alla fotografia: cosa fare a Sesto Calende nel weekend

Cosa fare a Sesto Calende nel weekend? Dopo la soleggiata settimana di Carnevale tornano le nuvole nel Basso Verbano e nella città sul Ticino, pronta ad accogliere la primavera con iniziative culturali, fotografiche e l’immancabile appuntamento della trasmissione radio Sesto alle 7, come sempre inaugurerà il weekend sestese. (foto Isella Bellotti)

Ecco gli appuntamenti in programma nel weekend da venerdì 11 a domenica 13.

GLI APPUNTAMENTI:

SESTO ALLE 7 IN TRASFERTA: “Una puntata fuori dal Comune” per la popolare trasmissione “strettamente sestese” Sesto alle 7 che abbonderà le sponde del Ticino per sostarsi nelle vicine colline di Taino, paese confinante dove sarà trasmessa la quattordicesima puntata condotta dal trio di speaker Fabio Barisone, Marco Limbiati e DjClo.

In diretta dalla nuova Bottega del Bosco di via Milano, venerdì 11 marzo (ore 19) sarà dunque il turno della prima trasferta per la trasmissione radio che avrà come ospiti l’assessore al lavoro e alla comunicazione Manuela Giola, la responsabile del museo di storia locale Laura Tirelli e, in collegamento telefonico, il “Puma di Taino” Alessandro Covi, il campioncino tainese di ciclismo su strada (vincitore di due tappe alle Vuelta). Leggi qui l’articolo completo.

NUOVO INCONTRO DEL FOTOCLUB VERBANO: Una nuova serata dedicata alla fotografia e all’ambiente, venerdì 11 marzo (ore 21) Valter Iannetti sarà ospite in Sala Cesare da Sesto del Fotovideoclub Verbano Aps, che abbiamo recentemente intervistato in occasione dei 60 anni dell’associazione.

ASCOLTO GUIDATO DELL’INNO ALLA GIOIA: In sala consiliare ritornano gli appuntamenti dell’Università Senza Età di Sesto Calende sulle note di una delle musiche più amate di sempre.

Martedì 15 marzo (ore 16) il presidente dell’associazione Davide Frezzato racconterà e spiegare il famoso Inno alla Goia di Beethoven in un’emozionante guida all’ascolto.

OLTRE IL PONTE E DINTORNI

ANGERA – IL MUSEO E IL PANE: Dai Celti di Sesto Calende agli antichi Romani di Angera. Il weekend in arrivo vede la riapertura del museo archeologico nel borgo ai piedi della Rocca. Dopo la stagione invernale il museo angerese riapre infatti le porte ai nuovi turisti con uno speciale laboratorio sulla panificazione dedicato ai più piccoli. Leggi qui l’articolo completo.

ARONA – LA PRIMAVERA DEL’ARTE: Nella sponda piemontese del Verbano, alla Piazza del Popolo di Arona il Laboratorio Artistico e Culturale La Fenice sabato 12 marzo inaugura la mostra collettiva “La Primavera dell’Arte ad Arona”. Gli artisti che esporranno le opere: Maria Grazia Bartali, Simone Bordiga, Sandro Borroni, Francesco Cagnato, Valentina Dada, Monica Ferrera, Sofia Iadarola, Susanna Maccari, Ilaria Patteri, Luca Ripamonti, Franca Ruggeri, Orsola Ruggeri, Attilio Scarfone, Giuseppe Tartaglia.