“Bene in Circolo”, una cena per raccogliere fondi per l’Ucraina a Oggiona Santo Stefano con la Balcon Band

“Bene in Circolo”, non solo un “titolo” per la serata programmata giovedì 24 marzo al Circolo di Santo Stefano – Taverna dei Lupi -, ma un vero e proprio augurio, o meglio (sperano dalla Balcon Band) ancora una volta una certezza.

Dopo un lungo stop agli eventi dovuto alla pandemia, il Circolo ha deciso di non rimanere inerme a quanto sta accadendo in Europa, ed in particolare a causa dell’assurda guerra in Ucraina, pertanto si torna con un evento ai più già conosciuto, le cene benefiche del Circolo.

“Bene in Circolo” è un marchio di garanzia di divertimento, buona cucina e ottima compagnia, facendo della solidarietà sicura e certificata, in questo caso indirizzata a dare una mano e sostengo ai profughi della guerra in Ucraina.

In compagnia degli amici della “The Famousa Balcon Band”, che presenzieranno alla cena, con il patrocinio del Comune di Oggiona con Santo Stefano, il gestore del Circolo Ignazio mette in tavola due menù distinti (uno cucina e uno pizza) dal quale prezzo fisso verranno devoluti ben 5 euro a partecipante.

La cifra raccolta, che potrà essere integrata con donazioni volontarie durante la serata, sarà resa nota la sera stessa ed utilizzata per l’acquisto di materiale per primo soccorso e farmaci che saranno recapitati al Consolato Generale d’Ucraina a Milano per essere spediti in Ucraina.

Nonostante un periodo molto difficile per tutti, cerchiamo di “dimenticare” tutto almeno per una sera all’insegna della solidarietà, del buon cibo e della buona compagnia! Si può…basta sceglierla!

Info e prenotazioni:

Circolo di Santo Stefano La Taverna dei Lupi – Oggiona con Santo Stefano (VA)

Via Calderara n.1

Tel. 0331217040

OBBLIGO GREEN PASS!