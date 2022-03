Il benessere nel piatto: alimentazione, infiammazione e asse intestino-cervello

Perché si parla dell’intestino come del nostro secondo cervello? Cos’è il microbiota? Qual è il ruolo dell’infiammazione nella genesi di patologie croniche e disturbi psichici? Il cibo può modificare il nostro umore?

Un incontro per fare chiarezza su questi temi e porre le basi teoriche per un percorso “pratico-esperienziale” che verrà sviluppato nelle settimane successive.

Rifiorire vuol dire anche prendersi cura di sé scegliendo il giusto nutrimento, sviluppare la capacità di ascoltare i propri bisogni e di riconoscere gli effetti delle nostre scelte su corpo e mente!

Ne parleremo GIOVEDÌ 07 APRILE, ALLE ORE 20:45

con STEFANIA CATALDO, Medico specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare con formazione in PNEI (psico-neuroendocrino-immunologia), praticante e insegnante di yoga

L’incontro è GRATUITO PER I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE ESSERE ESSERI UMANI, si terrà sia in diretta online sia in presenza presso la nostra sede in via Limido, 48 a Varese con ingresso consentito a un numero max. di 8 partecipanti.

Iscriviti sul nostro sito!