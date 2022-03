Besozzo suona blues, al Teatro Duse arrivano i Cek & The Stompers

L’associazione di promozione sociale Black & Blue torna a proporre finalmente dopo la drammatica pausa causata dalla pandemia la Stagione Musicale del Teatro Duse di Besozzo.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 04 marzo con Cek & The Stompers: quattro musicisti eccezionali che racconteranno le storie della cultura afroamericana e vi porteranno con le loro canzoni nelle paludi della Louisiana e lungo il Mississippi.

Il 25 marzo il pubblico potrà assistere al concerto di una vera e propria leggenda della musica americana: Sugar Blue, virtuoso dell’armonica mondiale. Vincitore di un Grammy Awards ha accompagnato nella sua carriera Willie Dixon, Stan Getz, Louisiana Red, Bob Dylan, Frank Zappa, Memphis Slim e decine di altri mostri sacri. Solo un esempio: avete presente quel riff magnetico in “Miss you” dei Rolling Stones? E’ opera sua. Ad accompagnarlo in un concerto intimo e irripetibile il maestro delle chitarre old school Max De Bernardi.

L’8 aprile il sound al Duse diventerà decisamente più elettrico con Jaime Dolce e i suoi Innersole. Originario di Brooklin, dotato di una grande voce e di uno stile chitarristico tagliente questo gigante buono ci porterà sulle tracce di Jimi Hendrix oltre a presentare alcuni brani del suo nuovissimo disco “Love Generator”.

Il 22 aprile evento collaterale a ingresso libero questa volta al negozio di dischi Musical Box a pochi passi dal Duse. Per il Record Store Day il chitarrista sardo Francesco Piu presenterà il suo vinile in edizione limitata.

A chiudere la rassegna in teatro il 21 maggio sbarca dall’Inghilterra Alex Haynes, chitarrista dalla classe cristallina e cantante dalla voce soul, tra i migliori talenti del nuovo blues d’oltremanica.

04 marzo – CEK & THE STOMPERS

25 marzo – SUGAR BLUE (USA) & MAX DE BERNARDI

08 aprile – JAIME DOLCE’S INNERSOLE (USA/I)

22 aprile – Francesco Piu – Showcase (presso MusicalBox, ingresso libero)

21 maggio – ALEX HAYNES BAND (UK/I)

Inizio concerti ore 21.30

Ingresso 15€ intero – 12€ ridotto (Soci COOP, soci Black & Blue)

Informazioni e prenotazioni presso Musical Box Besozzo – 0332 770479

musicalbox.besozzo@gmail.com