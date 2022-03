In biblioteca a Luino la presentazione del libro “Il Mercante di Felicità” di Elio Rimoldi

Continua il viaggio dello scrittore Elio Rimoldi, alla ricerca della felicità. Sabato 26 alle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale di Luino si terrà la presentazione del nuovo libro di Rimoldi dal titolo “Il Mercante di Felicità”.

Un viaggio che, come si evince nella descrizione del libro, lo porterà anche a fare interviste simulate a persone importanti che non conosce. Un’indagine iniziata con “Un’idea di Felicità” e seguita con “Il Sindaco di Mirabel”. Il protagonista girovagando e incontrando tante persone, cerca senza mai menzionarla, che la Felicità è reale. Nel suo cammino il Mercante ha il compito di “stanare” situazioni, anche complicate e difficili, per far comprendere, quanto sia importante la Felicità.

All’incontro seguirà una degustazione di prodotti tipici della Val Veddasca con la presenza del “Desi” del Pian Du Lares.