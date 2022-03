Big match per il Legnano, la Castellanzese ospita il Brusaporto

Il Girone B di Serie D si prepara alla volata finale e la capolista Sangiuliano City tira il gruppo alla vigilia della giornata numero 29. La prima della classe sarà di scena al “Mari” per affrontare il Legnano mentre a Castellanza arriverà il Brusaporto secondo.

LEGNANO – SANGIULIANO CITY

Il Legnano spera ancora di salire ai piani altissimi della classifica. Per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale lo scontro di alta classifica di domenica al “Mari” contro il Sangiuliano City primo in classifica. I lilla vogliono ottenere i tre punti per dare dimostrazione di forza e tenere ancora aperte le speranze per un finale di campionato ricco di soddisfazioni.

CASTELLANZESE – BRUSAPORTO

La Castellanzese non è ancora al sicuro e la rincorsa alla salvezza sarà ancora dura. Non si può lasciare nulla per strada e anche domenica, contro il Brusaporto, i neroverdi hanno come unico obiettivo la vittoria. Al “Provasi” arriverà però una squadra protagonista di un girone di ritorno finora splendido, che ha saputo rimontare la classifica fino ad arrivare a ridosso della vetta.