Pochi biglietti venduti, annullata la stagione comunale di prosa a Varese

La stagione di prosa 2021-2022 del teatro di Varese è definitivamente annullata.

Gli spettacoli della stagione di prosa rimanenti, “Le verità di Bakersfield” (previsto il 24 marzo), “Bloccati dalla neve” (Previsto per il 6 aprile), “La parrucca” (Previsto per il 12 aprile) e “Que serà” (Previsto per il 20 aprile) sono infatti stati annullati, e con queste quattro decisioni la stagione si è amaramente conclusa: gli spettatori in possesso dei biglietti per gli spettacoli sopra menzionati possono chiederne il rimborso presso il punto vendita di acquisto entro e non oltre il 30 aprile.

«La stagione di prosa è stata fermata dalla scarsissima presenza di prenotazioni e di abbonamenti – ha spiegato l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – A questo punto, di comune accordo con il teatro e l’agenzia che la organizza abbiamo deciso di fermarla prima del tempo».

«Temevamo la concorrenza di Netflix. e invece la fascia di pubblico dell’intrattenimento sta venendo: musical, serate di cabaret, tutto quello che è leggero non soffre – aggiunge il direttore del teatro di Varese Filippo De Sanctis – E’ il prodotto culturale che non va in nessun modo quest’anno. La verità è che le tendenze del pubblico hanno confermato un umore da “spettacolo di guerra”:nella seconda guerra mondiale andava solo l’avanspettacolo, ora vanno prevalentemente gli spettacoli musicali e da ridere. La stagione di prosa è franata sull’umore del pubblico: una situazione che non è solo varesina, ma generalizzata in Italia».