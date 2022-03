I bimbi delle scuole di Cardano al Campo festeggiano il carnevale

L’Amministrazione Comunale con l’Assessorato all’ Istruzione, dopo un lungo periodo di restrizioni a causa della particolare situazione pandemica, di limitazioni di socialità, di cambio nelle abitudini, ha voluto organizzare per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine, nella giornata di giovedì 3 marzo, un momento di intrattenimento, permettendo loro di sfilare nel rispetto del distanziamento e con tutta l’attenzione alle misure di contrasto al coronavirus.

Ci saranno tre parate di trampolieri del Teatro dell’Aleph, accompagnate dalla sfilata delle mascherine dei bambini: una davanti ad ogni edificio scolastico ( scuole primarie e dell’infanzia cittadine). Si inizia alle 9.00 davanti alla scuola primaria Manzoni, alle 10.30 davanti alla scuola dell’infanzia Munari, sono stati invitati anche i bambini della scuola dell’infanzia Porraneo, e poi nel pomeriggio alle 14.30 davanti alla scuola primaria A. Negri, il tutto con l’intenzione di omaggiarli di un momento di spensieratezza, di colore e sorrisi.

“L’amministrazione comunale vuole, in questo periodo triste e doloroso lanciare un messaggio di speranza soprattutto ai bambini. Il messaggio è un augurio di pace, che possa presto terminare ogni conflitto e che ogni bambino possa, come è suo diritto, giocare, stare con gli amici, studiare, vivere serenamente. Un coro unanime di gioia per la pace”