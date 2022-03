A Bisuschio riapre il Cinema Teatro San Giorgio e si festeggia con un aperitivo per tutti

Una gran bella notizia per Bisuschio e per tutta la Valceresio. Sabato 19 marzo riprende l’attività il Cinema Teatro San Giorgio che lo scorso 24 gennaio aveva annunciato la sospensione delle attività.

“Riapre il cinema e il teatro. E non è solo andare a vedere un film o uno spettacolo, è un’apertura ad un incontro, ad una comunità che si ritrova – scrivono i gestori del teatro (la parrocchia di Bisuschio e Intrecci teatrali) presentando la tanto attesa riapertura – In questi due anni, la sala è stata sistemata e abbellita per tornare ad accogliere il suo pubblico. Ora siamo pronti ad aprire le porte con tante idee e tante proposte. Indubbiamente abbiamo davanti una grande sfida, ma sappiamo anche che il pubblico saprà accogliere la proposta e tornare a far vivere luoghi come questo. Le piattaforme digitali offrono film, noi offriamo (oltre al film) la possibilità di incontrarsi, di tornare a sentire quel brusio di sala prima dello spegnersi delle luci, di rivedere persone che magari non si vedeva da un po’ di tempo, di emozionarsi insieme davanti a un bel film”.

La nuova stagione si apre dunque sabato, nella giornata della festa del papà, e potrebbe essere davvero un bel regalo accomodarsi insieme, padri e figli, in questa ampia sala e godersi il film proposto per l’occasione, approfittando prima di un regalo che la Pro loco di Bisuschio ha voluto fare al cinema e a tutti coloro che ci saranno.

Alle 21 verrà proiettato “Assassinio sul Nilo“, film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie, già portato sul grande schermo nel 1978 nel film con Peter Ustinov nei panni di Hercule Poirot.

Ma prima, a partire dalle 19,30, si brinda con l’apericinema offerto gratuitamente dalla Pro loco a chi acquisterà un biglietto di ingresso. «Un modo per festeggiare questa bella occasione di ripartenza – dice il segretario della Pro loco Marco Achini – e anche per cercare di rilanciare e dare visibilità ad una bellissima realtà del nostro paese che ha dovuto soffrire molto a causa della pandemia».

I gestori di cinema e teatro ringraziano la Pro loco e aspettano gli spettatori: «Il cinema il teatro vivono se il pubblico li fa vivere. Vi aspettiamo numerosi».