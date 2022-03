Bonus edilizi: ecco come richiedere il sisma bonus nel 2022

Il rischio sismico in Italia è un problema concreto con cui tutti i cittadini possono doversi confrontare. Operare i dovuti adeguamenti antisismici è fondamentale per moltissime realtà aziendali e private. È quindi utile sapere che è stato di recente prorogato il sisma bonus 2022, un incentivo importante che può offrire un valido aiuto.

I terremoti possono provocare danni ingenti ai fabbricati e, di conseguenza, alle persone, soprattutto nel caso di edifici realizzati prima del 2008, vale a dire dall’anno dell’entrata in vigore nel nostro paese delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Per fare in modo che anche gli edifici più datati risultino in linea con quanto previsto dalla normativa è possibile effettuare degli appositi interventi di adeguamento o miglioramento sismico, così da agire con tempestività e lungimiranza: non bisogna dimenticare, infatti, che l’Italia è un paese ad alto rischio sismico.

Si tratta di un’azione indispensabile, dunque, che al giorno d’oggi può essere condotta anche abbattendo parzialmente i costi. Con la nuova legge di bilancio, infatti, è stato confermato e prorogato il sisma bonus: conoscere nel dettaglio di cosa si tratta e come poterne usufruire diviene allora una vera priorità per privati e aziende.

Le novità del sisma bonus 2022

Come si legge sul sito di serianaedilizia.it, azienda specializzata in operazioni di miglioramento e adeguamento antisismico, il sisma bonus è un incentivo che può essere richiesto quando si effettuano lavori per incrementare il livello di sicurezza di edifici pubblici e privati situati in aree considerate ad alto rischio.

Attraverso questa procedura, infatti, è possibile portare in detrazione una quota delle spese sostenute per effettuare gli interventi. Si tratta dunque di un aiuto che solleva da una parte degli oneri dovuti per operazioni che sono comunque indispensabili. Senza contare che in alcuni casi gli adeguamenti antisismici sono obbligatori per legge.

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, quest’ultima ha stabilito che la scadenza ultima per usufruire dell’incentivo sia fissata al 31 dicembre 2024.

Ciò assicura dunque altri due anni di tempo per beneficiarne, che possono rivelarsi essenziali per coloro che stanno iniziando a pianificare la possibilità di intraprendere un percorso di riqualificazione sismica. E’ inoltre importante sapere che attraverso questa pratica è possibile detrarre una quota che oscilla tra il 50% e l’80% delle spese sostenute.

Come richiedere l’incentivo attivo fino a dicembre 2024

Per presentare la richiesta per usufruire del Sisma Bonus è innanzitutto necessario raccogliere una serie di informazioni, così da dimostrare di rispettare alcuni requisiti. E’ duqnue di vitale importanza conoscere quali interventi si intende effettuare sulla struttura e se questi rientrano o meno nella copertura offerta dal sisma bonus 2022.

A tal proposito, un passaggio fondamentale è rappresentato dalla richiesta del Visto di Conformità. Solamente dopo questa verifica e dopo aver ottenuta l’attestazione da chi di competenza si può avanzare con la procedura.

Proseguendo, è poi consigliabile informarsi sulle possibilità di scelta relative all’erogazione dell’incentivo. Le opzioni, in questo senso, sono rappresentate da due strade differenti. E’ possibile optare per lo sconto direttamente nella fattura emessa dall’impresa oppure richiedere di usufruire della cessione del credito.

E’ bene ricordare che le migliori aziende specializzate in lavori di adeguamento sismico mettono a disposizione un servizio a 360 gradi, con cui supportare privati e aziende anche nel processo di richiesta di questo incentivo fiscale, così da velocizzare l’iter burocratico.