A Brebbia 16mila euro per aiutare le famiglie a pagare la bolletta del gas

Il Comune di Brebbia ha stanziato 16.112,87 euro di contributi per aiutare le famiglie in difficoltà a coprire le spese per il consumo di gas.

Il Bando intende sostenere le famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto (sino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile) per le spese sostenute relative ai consumi di gas per l’anno 2021.

Le famiglie interessate possono presentare domanda dalle 9 di martedì 1 marzo alle 17 di giovedì 31 marzo . La posizione in graduatoria degli aventi diritto per ogni gruppo sarà determinata dal valore Isee ordinario 2022 redditi 2021 e dalla data di presentazione della domanda. La documentazione necessaria è disponibile a questo link.