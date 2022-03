A Brissago Valtravaglia il bando rigenerazioni porta nuovi pavimenti per comune e ambulatorio

Anche nella piccola Brissago Valtravaglia arriveranno i fondi della rigenerazione urbana.

La notizia riguarda importanti lavori attesi dalla comunità.

In tutto l’importo dei fondi regionali si attestano su 425.000 euro.

«I fondi serviranno per la risistemazione del pavimento nell’immobile del Comune e per la pavimentazione dell’ambulatorio medico. Per i lavori, 50.000 euro saranno a carico del Comune», h spiegato il sindaco Giusy Giordano.