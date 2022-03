Bruscitti e polpette, gran successo per la settimana della cucina bustocca

Ha superato ogni aspettativa la settimana della cucina bustocca, organizzata nei giorni scorsi dal Magistero dei Bruscitti in collaborazione con l’amministrazione comunale di Busto Arsizio.

«Sono stati oltre duemila i piatti della tradizione bustocca gustati durante la settimana – fa sapere il maestro Edoardo Toia – tra cui circa quattrocento menu composti da due o tre portate e circa mille piatti scelti tra le ricette da noi proposte. I bruscitti si sono confermati come il piatto più apprezzato, ma sono stati molto richiesti anche il risotto con la luganega e le polpette con le verze».

I ristoratori hanno calcolato in un +30% l’incremento della clientela rispetto alle settimane precedenti. E non si contano le persone che hanno parlato dell’iniziativa e le tante altreche ne hanno approfittato per cucinare a casa i piatti della tradizione.

«Sono dati che accogliamo con grande favore – commenta la vicesindaca e assessora a Identità, Cultura e Sviluppo economico, Manuela Maffioli – e che ci dicono che gli obiettivi della settimana sono stati raggiunti: l’iniziativa ha permesso non solo la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche, ma anche la promozione dei ristoranti che hanno partecipato con entusiasmo. Anche per questo, come assessorato allo Sviluppo economico stiamo valutando di attivarci per organizzare e promuovere altre iniziative simili».

Con la settimana della cucina bustocca il prossimo appuntamento è in programma a novembre, nei giorni successivi al Dì dei Bruscitti, sempre con il coinvolgimento dei ristoranti e dei cittadini che potrebbe essere ancor più significativo.