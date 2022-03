A Busto Arsizio torna il pranzo solidale per Pasqua. Ecco come donare

Anche a Pasqua la macchina della solidarietà di Busto Arsizio si mette in moto per permettere anche alle persone più in difficoltà di festeggiare. Ecco tutte le indicazioni per donare qualcosa a chi ne ha bisogno

Pasqua si avvicina e i ragazzi del progetto “Diamoci una mano” hanno deciso anche quest’anno di organizzare una distribuzione di cibo alle persone più in difficoltà. “In questo periodo dove paura e odio sono purtroppo sentimenti conosciuti -dicono gli organizzatori- noi vogliamo cercare di portare coraggio e positività condividendo un pasto caldo e un sorriso con chi purtroppo un pasto fatica a permetterselo”.

Aiutarci è facile: chi vuole potrà portare qualcosa e condividere idealmente un posto a tavola con una persona (o una famiglia) in difficoltà. Si tratta di un appuntamento che anno dopo anno a Busto Arsizio risveglia la generosità di centinaia di persone e grazie al quale, ad esempio, lo scorso Natale hanno potuto festeggiare oltre 200 persone.

Per questa versione pasquale ci saranno i ritiri in due giornate: il 10 aprile dalle 16 alle ore 18 verrà ritirato il cibo a lunga conservazione (pasta, cibo in scatola, latte a lunga conservazione, olio, dolci). Il 15 aprile, dalle 16 alle ore 18 verrà invece ritirato il cibo a lunga conservazione e il cibo già cucinato che le persone vorranno donare (sarà ritirato solo in questa giornata per garantire una giusta conservazione del cibo che ci arriverà). Tutta la raccolta avverrà presso l’oratorio di Sacconago di via Ortigara 46 a Busto Arsizio.

“Il cibo che raccoglieremo seguirà due strade distinte -spiegano-: una parte, principalmente quella già cucinata, verrà scaldata, inserita in vaschette e verrà distribuita alle persone senza fissa dimora presso la stazione FS di Busto Arsizio. La parte restante e cioè il cibo a lunga conservazione ma anche alcuni piatti congelati verrà messa in scatoloni e verrà donata alle famiglie in difficoltà che ci verranno indicate dalle associazioni caritatevoli della città”. Anche questa volta verranno ritirati anche assorbenti femminili (che sono un costo “obbligato” per le donne) e cibo per i bambini più piccoli, che sarà condiviso con associazioni che aiutano le giovani famiglie in difficoltà.

Per qualunque dubbio o richiesta di chiarimenti, è possibile contattare il 3462281305.