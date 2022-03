A Busto Arsizio un’alleanza tra città, cultura e imprenditori dell’accoglienza

L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio ha attivato una forma di collaborazione nuova che coinvolge le realtà imprenditoriali della città, in particolare i bed & breakfast, nell’attività di promozione degli eventi culturali che, a loro volta, in un circolo virtuoso, possono rappresentare elementi di attrattività per il territorio e quindi un fattore di sviluppo per il sistema economico cittadino.

L’Assessorato alla cultura ha chiesto ai titolari di bed & breakfast della città di poter mettere a disposizione dei loro clienti il materiale informativo delle rassegne culturali che si svolgono in città: nove di loro hanno risposto positivamente.

Un modo per far conoscere anche a chi raggiunge la città per pochi giorni la ricca programmazione culturale cittadina che, da quest’anno, annovera, oltre alle esposizioni artistiche, anche nove festival: la Festa del Teatro (18 marzo – 2 aprile), il BA Film Festival (2 – 9 aprile), gli Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi (8 aprile – 27 maggio), il Festival Fotografico Europeo (10 aprile – 22 maggio), BA Classica (26 aprile – 3 maggio), BA Lirica (maggio-dicembre), Ba Book (maggio), Busto Folk (settembre) e gli Eventi in Jazz (ottobre-novembre). A questi si aggiungono la rassegna di musica sacra e le stagioni di musica cameristica e sinfonica.

«Poiché, come dicono i dati, sono in costante aumento le presenze da fuori città anche per più giorni, abbiamo chiesto ai nostri B&B di far trovare nelle camere, a ogni check in, il materiale informativo per consentire ai nostri ospiti di vivere gli appuntamenti culturali, che in questa stagione saranno peraltro di qualità particolarmente elevata – spiega la vicesindaco e assessore alla Cultura e allo sviluppo economico Manuela Maffioli – Sono grata ai nove B&B che finora hanno risposto al nostro invito (sono il 50% di quelli che operano in città) per aver aderito con entusiasmo, come si evince dalle mail che ci hanno scritto. Tutto ciò conferma che queste realtà si sentono parte di quello che mi piace definire il ‘sistema città’ e che è sempre più diffusa, in diversi settori, la consapevolezza che se si collabora tutti insieme, ciascuno per la propria parte, non si può che fare il bene del territorio anche in termini di sviluppo economico».

Gli ospiti che nelle prossime settimane si troveranno ad alloggiare nei Bed & Breakfast troveranno dunque in camera, anche grazie alla collaborazione offerta dal Distretto del Commercio, le brochure dei primi appuntamenti, poi, nel corso dell’anno, il materiale verrà implementato per gli eventi che si svolgono in un arco di tempo più lungo e verrà aggiornato con i programmi delle iniziative che prenderanno il via più avanti.

«E’ una felice sperimentazione quella di mettere a profitto, per altro, le due deleghe che insistono in capo allo stesso assessore, in ossequio concreto a quell’impostazione di cui parliamo sempre, e che sta a monte anche di questa scelta istituzionale, di fare della cultura anche un fattore di sviluppo economico», conclude la vicesindaco.