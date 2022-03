Cade dalla moto in viale Ippodromo a Varese

Cade dalla moto e finisce all’ospedale: è successo venerdì mattina poco prima delle 7 a Varese in viale Ippodromo.

I sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo con ambulanza e automedica. Il centauro è un uomo di 46 anni. Sul posto i carabinieri. Il motociclista è arrivato in pronto soccorso a Varese attorno alle 7.30 in codice giallo.