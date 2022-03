Cadegliano Viconago riapre alla cultura con una nuova Commissione Cultura

Il piccolo comune della Valmarchirolo si distingue da sempre per la propria vivacità culturale, espressa negli anni da rassegne teatrali, come quella del “Festival della Piccola Spoleto” del “Teatro Blu”, con premi letterari riservati ai ragazzi, come il Concorso letterario ‘’Ti scrivo questa lettera…” a cura dell’associazione culturale ‘’La Rondine’’ o della promozione del patrimonio storico e artistico a cura dell’Associazione Recupero e Tutela Chiesa di Sant’Antonio a Viconago”, le realtà presenti sul territorio comunale che da diversi anni diffondono la cultura a cominciare dalle scuole per arrivare al pubblico adulto.

Il fulcro propulsore di tutto questo fiorire di iniziative è, da sempre, la Biblioteca Comunale ‘’Virgilio’’, che si è fatta non solo punto di riferimento, ma vero centro di aggregazione per grandi e piccini, con le sue innumerevoli proposte rivolte a sviluppare interessi e abilità, amore per la lettura e destrezza nelle arti femminili, alfabetizzazione informatica e basi per il bricolage. Un’eredità preziosa che la nuova Commissione Cultura, riunita dall’attuale Amministrazione del Sindaco Alberto Almieri, dal Vicesindaco Bruno Bianchini, con l’appoggio del Consigliere delegato alla Cultura Massimiliano Velini e della Consigliera Rossella De Sensi, si impegna a mantenere e sviluppare, in piena continuità con i precedenti membri, alcuni dei quali si sono generosamente ripresentati.

La presidente uscente, Aleksandra Damnjanovic, è riuscita a riunire un gruppo di 14 cittadini contattandoli capillarmente via e-mail anche durante le restrizioni della pandemia ed ora la commissione è pronta a riunirsi nei locali dello storico edificio della stazioncina del tram, dove la Biblioteca ha sede. La Commissione Cultura affiancherà l’Assessore alla Cultura (o il consigliere delegato) nel suo lavoro di diffusione culturale (progetti di vario tipo culturale, organizzazione di spettacoli, mostre, progetti con la scuola e asilo) durante i cinque anni del suo mandato.

E’ un gruppo civico trasversale, unito dalla voglia di mettere a disposizione il suo tempo libero e la buona volontà al servizio della promozione culturale del paese, nonché di tenere aperta e attiva la biblioteca. Sono in arrivo tanti progetti, anche per la terza età. “Sono molto fiduciosa- ha detto Aleksandra Damnjanovic- che anche questo gruppo potrà creare tanti progetti accattivanti, come è avvenuto per gli anni passati in collaborazione con l’assessore Stefano Boltri, che è stato un sostegno assiduo e al quale vanno i ringraziamenti della commissione uscente.” Ai nuovi membri, nonché agli esponenti dell’Amministrazione si affida il non facile ma esaltante compito di tenere sempre aperta la sala di lettura della “Virgilio” e le collaborazioni con la scuola e le associazioni del territorio.