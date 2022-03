A Caldana si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera

Nella Chiesa San Giovanni in via IV Novembre, 12 a Caldana (Cocquio Trevisago) si svolgerà domenica 6 marzo, alle ore 10:30, la Giornata Mondiale di Preghiera.

L’iniziativa è stata organizzata da donne cattoliche, luterane e anglicane del gruppo ecumenico caldanese, utilizzando una liturgia che ogni anno, per la prima settimana di marzo, viene preparata a turno da donne di nazioni diverse.

Questa volta essa è stata sviluppata dalle donne dell’Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. La lettera del profeta Geremia (29:1-14) sta al centro dell’omelia parlando Geremia ai deportati in Babilonia alle quali dava un messaggio di speranza in un momento di grande sofferenza e incertezza, tematica purtroppo molto attuale anche nei nostri giorni, pensando alle notizie raggiungendoci tutti i giorni dall‘Ucraina.

Questa preghiera ecumenica ha luogo nella chiesa della Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese, membro della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), che proprio questo fine settimana ospita una delegazione della CELI compreso decano e vice decana e della chiesa in Germania per la visita pastorale.

«Ci auguriamo che i forti simboli della pace dell’artista inglese Angie Fox sul libretto usato per la liturgia e le testimonianze raccontate siano in grado di darci speranza a continuare il nostro cammino ecumenico e di pace con gli altri popoli e le confessioni nonostante le sfide quotidiane in un mondo altroché pacifico», spiega Sandra Tritz Presidente del Consiglio di Chiesa

Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese.