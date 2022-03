Calimali: «Grazie ai fondi ottenuti la valle Olona sarà ancora più bella»

Già da questa estate a Fagnano Olona sarà possibile noleggiare una bici elettrica. È una delle tante novità che arricchiranno la valle Olona grazie all’associazione dei Calimali e alla loro vittoria in un bando di Fondazione comunitaria del varesotto.

La proposta, incentrato sulla valorizzazione della ciclo-pedonale e del territorio che orbita intorno, è stato uno degli otto progetti che hanno ottenuto i finanziamenti, annoverando di fatto la valle Olona fra le otto meraviglie del varesotto.

La valle Olona fra le meraviglie del Varesotto

E bastava guardarsi attorno, ieri pomeriggio, 27 marzo 2022 – data scelta per la presentazione delle prossime iniziative – per comprendere come questo titolo non sia esagerato per la valle Olona e la parte di percorso gestita dai Calimali. Lo ha ben sintetizzato l’architetto Matteo Pigni, che ha seguito la presentazione del progetto: «Ciò che rende unico questo luogo è che, rispetto ad altri tratti della ciclo-pedonale, si tratti di un luogo di sosta, non solo di percorrenza».

Famiglie e gruppi di persone sdraiate su un plaid a chiacchierare o fare merenda, bambini che giocavano a pallone, biciclette e podisti, il bar come punto di riferimento per qualcosa da bere o per ricevere informazioni sulla zona, gente che si soffermava sul ponticello sul fiume Olona, per immortalare uno dei punti preferiti dai fotoamatori della valle: tutto questo arricchiva un sabato pomeriggio di primavera.

I progetti in cantiere

Il fiume Olona dal ponticello nell’area dei Calimali (foto di Andrea Zanrosso dal gruppo Facebook “Oggi in valle Olona”)

L’ambizione dei volontari è però quella di non fermarsi qui e, grazie ai contributi ottenuti, di offrire sempre più attrattive per la ciclo-pedonale che da Castellanza arriva a Castiglione Olona in un percorso di circa 20 Km.

Le idee sono tante e diverse: oltre al noleggio di bici elettriche, la creazione di un bosco sensoriale, la collaborazione con chef Alessandro Garzillo per laboratori contro lo spreco alimentare, incontri didattici con le scuole e iniziative green come “La festa degli alberi“, già lanciata diversi anni fa e destinata a essere rinnovata, oltre ad attività nel verde con le Guardie Ecologiche volontarie, solo per citarne alcune. L’associazione ha programmato anche la costruzione di una nuova base operativa, che sarà utile ai volontari, ma anche a disposizione della comunità.

L’ambizione, spiegata dal consigliere Paolo Farè, è quella di incentivare la salvaguardia ambientale, la creazione di collaborazioni fra associazioni del terzo settore e il dialogo con le Istituzioni. Ma non solo: «Vorremmo che la nostra esperienza possa fare da volano ad altre zone della provincia, facendo sbocciare le loro attrattive».

C’è tanto da fare, ma i volontari non mancano e lo racconta con orgoglio il presidente Claudio Caccin: «Siamo arrivati a 68 adesioni, soprattutto dopo il lockdown tante persone, in gran parte pensionati, hanno scelto di venire a darci una mano. Approdo Calipolis è un luogo amato da tutti».

La raccolta fondi: in arrivo cartoline della valle

Caccin e Farè durante la conferenza stampa

Chi frequenta questo versante del fiume Olona sarà chiamato a collaborare anche finanziariamente per la realizzazione del progetto: una delle richieste del bando è che una cifra pari al 10% dei fondi ottenuti, arrivi nelle casse dell’associazione attraverso delle donazioni. Calcolatrice alla mano, per un progetto pari a 33300 euro totali, Fondazione comunitaria del varesotto erogherà 16600 euro: 1660 euro dovranno quindi essere raccolti. I Calimali anche in questo caso dimostrano di conoscere i fruitori e amanti della valle Olona e la grande passione per la fotografia di tanti: con un concorso ad hoc, le foto più belle dell’area saranno trasformate in cartoline e chiunque potrà portarsi a casa un souvenir su carta fotografica del fiume Olona.

Lo sguardo del gruppo è tutto proiettato in avanti, verso i nuovi obiettivi, forte anche delle collaborazioni di successo nate in questi anni: da associazioni come SpazioZero Gruppo Giovani e Stare Bene Insieme, all’Ecomuseo della valle Olona, passando per Spazio Otium, Associazione Combinazione e la compagnia teatrale le Marmotte, fino alla via Francisca del Lucomagno, i cui pellegrini possono ricevere il timbro sulle credenziali del cammino direttamente dai Calimali, in una sosta piacevole nel verde.

In questa parte della valle Olona si è pronti a lavorare sodo, dunque, e il presidente Caccin lo spiega con entusiasmo: «Vogliamo portare ancor più bellezza nella bellezza».