Camionista muore travolto da un tir nel Bresciano

Un camionista austriaco di 50 anni è morto in un incidente avvenuto a Odolo all’interno della Iro, Industrie riunite odolesi, in provincia di Brescia.

Il fatto è successo nel pomeriggio di giovedì

Il camionista sarebbe stato schiacciato da un altro tir in manovra mentre scaricava del materiale.

La Fiom e le RSU hanno subito dichiarato lo sciopero di 8 ore per tutti i turni di lavoro fino alle 14.00 di venerdì 25 marzo.

Secondo i dati dell’Inail nel 2021 sono stati 1221 gli infortuni mortali sul lavoro in Italia, di cui 40 solo in provincia di Brescia. “È necessario accertare quali siano le cause e individuare le responsabilità di questo ennesimo infortunio mortale, ma è indispensabile investire sulle norme di sicurezza, aumentare i controlli facendo rispettare le norme di sicurezza che moltissime volte vengono trascurate per aumentare la produttività, garantendo e mettendo al primo posto la sicurezza di chi lavora e fermare quella che ormai è una vera è propria strage infinita“, dicono dal sindacato.

Solo due giorni fa un operaio caduto da una scala a Fagnano Olona ha perso la vita dopo il terribile volo.