Campionato italiano fuoristrada, il “dakariano” Alfano comincia con una vittoria

L’avvio dei campionati italiani di automobilismo gestiti da AciSport sono una miniera d’oro per i motori targati Varese. In attesa di vedere come andranno i nostri piloti in pista, e dopo il successo di Andrea Crugnola (con Damiano De Tommaso al secondo posto) nella prima tappa dell’assoluto rally, arriva un’altra ottima notizia dal settore fuoristrada.

Andrea Alfano, pilota di Venegono Inferiore, si è imposto nella gara d’esordio del campionato italiano cross country, ovvero in quelle gare off-road che ricordano i grandi raid seppure su distanze non così elevate. Alfano, non a caso, è reduce dalla partecipazione al suo primo Rally Dakar nel quale ha ottenuto un sesto posto tra i camion d’epoca.

Nello scorso fine settimana, Alfano ha partecipato alla Artugna Race in provincia di Pordenone e ha conquistato la vittoria assoluta nella categoria Baja, a bordo della sua Nissan Pathfinder con la navigatrice Carmen Marsaglia. L’equipaggio del team Ramingo 4×4 ha giocato d’attacco a inizio gara andando subito in testa ma poi ha dovuto incassare la risposta della Suzuki Gran Vitara dell’equipaggio Ferroni-Fiorini andato in testa con 12″ di vantaggio. Alfano ha però sistemato una noia alla pompa della benzina e si è rimesso davanti a tutti mentre il modenese è stato attardato da alcune penalizzazioni.

Alla fine quindi Alfano-Marsaglia hanno vinto la prova con un vantaggio di 5’25” sulla Mitsubishi Pajero di Trivini-Bellini e di 7’34” sulla Suzuki Gran Vitara di Luchini-Bosco. Peccato invece per l’altro pilota varesino Marco Mantovani, impegnato con Simona Morosi sulla Suzuki Santana di classe TH: il cuvegliese ha condotto la classifica di classe fino alla terza manche ma poi è stato costretto al ritiro per la rottura di un tubo della benzina.

Archiviata la prima tappa, il campionato italiano cross country tornerà il 15 maggio con il Rally Adriatico con base a Cingoli.