Cantello: “Quasi un mese senza telefono. Per un’azienda di spedizioni è un danno economico”

“Non esitate a contattarci per consulenze gratuite, sul tracciamento MRN e per qualsiasi altra informazione o curiosità in materia di dogana”. Così c’è scritto nella sezione “Contattaci” sul sito della ditta Ambrosino, un’azienda di spedizioni doganali di Cantello con gli uffici di fronte alla dogana di Gaggiolo.

Da un mese però i clienti vecchi e nuovi che vogliono mettersi in contatto con la Ambrosino trovano il telefono muto.

«E’ una situazione assurda, siamo nel 2022 e sembra di stare in un paese sottosviluppato – sbotta Stefano Colombo, titolare dell’azienda – Per un guasto che nessuno dei due gestori coinvolti riesce a risolvere siamo senza telefono fisso da quasi quattro settimane. Siamo una ditta di spedizioni doganali, lavoriamo in tempo reale con tutti i trasportatori. Immaginatevi cosa vuol dire restare senza telefono. E non si riesce a sbloccare la situazione, con un rimpallo di responsabilità tra Telecom, proprietaria della cabina da cui arriva la linea e la fibra, e Fastweb che segue la parte finale che arriva in azienda. Abbiamo chiesto in tutti i modi di intervenire, anche implementando la tecnologia, per tornare a lavorare. E’ difficilissimo interloquire con loro, ti dicono “provvederemo”, le settimane passano e non si fanno vedere, come è successo ieri: dovevano venire due tecnici delle rispettive aziende e non si è presentato nessuno. Per non parlare delle chiamate che ho dovuto fare per contattare qualcuno».

«Per di più – continua Colombo – siamo a 50 metri dalla Svizzera e non abbiamo la fibra, quando ormai c’è in tutta Italia. Per fortuna abbiamo almeno Internet, perché qualche anno fa proprio in previsione di un eventuale guasto abbiamo chiamato una ditta privata che ci ha messo un cavo alternativo e riusciamo a lavorare. Però un cliente che ci deve trovare o ha il mio numero di cellulare o trova il telefono “staccato”. Sentiamo continue lamentele di clienti che chiedono se abbiamo chiuso. Per non parlare dei potenziali nuovi clienti nuovi che ci cercano e non ci trovano. Quanti ne abbiamo persi in un mese? Chi ci risarcirà per questo?».

«Insomma, non abbiamo la fibra vera, abbiamo il problema del roaming con Suisse Com che domina su tutto, c’è un guasto ma nessuno sa come ripararlo. Dal punto di vista della telefonia Gaggiolo sembra essere rimasta indietro di 30 anni – conclude sconsolato Colombo – Vorrei dire che è una situazione da terzo mondo, ma mi sa che lì sono messi meglio. Per un’azienda è una situazione davvero difficile».