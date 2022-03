Il cantiere di Largo Flaiano, la stampa on line al fianco dei colleghi ucraini, e la sesta vittoria dell’Openjobmetis nel podcast del 7 marzo

Le principali notizie di lunedì 7 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Il cantiere di largo Flaiano a Varese, dopo i lavori dei mesi scorsi che hanno interessato via Sant’Imerio, ora entra nel vivo per la realizzazione della nuova rotatoria e la posa del nuovo ponte, che eliminerà i semafori all’ingresso dall’autostrada in città. Per farlo, a partire dal 14 marzo e fino al 31 agosto i lavori interesseranno il tratto di viale Borri, che si trova tra il semaforo all’altezza dell’incrocio con via Gasparotto e il semaforo su largo Flaiano. Le variazioni alla viabilità interesseranno soprattutto chi dall’esterno procederà verso il centro città.

Sono dieci gli imputati a vario titolo per la morte del manutentore della funivia di Monteviasco Silvano Dellea che il 12 novembre del 2018 persa la vita stritolato dalla cabina dell’impianto che collega i Mulini di Piero con Monteviasco. Ora comincia il processo e alla sbarra ci sono una serie di soggetti che avevano a che fare con la struttura, dagli amministratori della cooperativa ai rappresentanti degli enti preposti al controllo, passando per la proprietà (comunale): il gup di Varese lo scorso 18 novembre rinviò a giudizio 10 degli 11 imputati, assolvendone solo uno perché dimessosi dal suo ruolo prima dei fatti.

Anso, l’associazione nazionale che riunisce le testate on line, si associa al grido di dolore per quanto sta accadendo in Ucraina. «Le nostre testate – Spiega il presidente Marco Giovannelli – stanno facendo nei propri territori un grande sforzo per raccontare come si muove la macchina della solidarietà, mettere in rete organizzazioni, contribuire a raccolte di vivere e medicinali. Ma, come associazione, vogliamo dare un segnale in più». E’ per questo che Anso ha deciso di sostenere il Kyiv Indipendent, giornale on line di Kyiv, che in questi giorni sta cercando di tenere informati in Europa su quanto accade in Ucraina. Con questo spirito, il presidente di Anso ha anche inviato un messaggio di vicinanza, annunciando il concreto sostegno, alla giovane direttrice Olga Rudenko, 32 anni.

“Comunicazione di servizio grave, ma non seria”. Inizia così il post della pagina facebook “I love Brinzio” in merito al problema dei gitanti che si perdono per le strade del paese, in cerca del Campo dei Fiori. Per spiegare cosa succede gli amministratori della pagina hanno usato il volto del noto tiktoker Khabi Lame. il problema sarebbe causato da un errato posizionamento del Campo dei Fiori sulla mappa del popolare motore di ricerca che molti usano come navigatore tramite l’app google maps. Brinzio si riempie così di turisti confusi e smarriti. Al Sacro Monte si accede solo da Varese, spiegano, via Sant’Ambrogio o Velate.

Con la sesta vittoria in sette partite disputate sotto la gestione di Johan Roijakkers, la Openjobmetis ha lasciato in modo quasi definitivo la zona salvezza del campionato di Serie A di basket. Il successo 90-78 contro Cremona, ora ultima in classifica, ha permesso ai biancorossi di salire a quota 18 in classifica: in attesa di alcuni recuperi si può ora dire che Varese è subito alle spalle della zona playoff in una graduatoria cortissima. Protagonisti del successo sulla Vanoli sono stati gli ultimi arrivati, Woldetensae con 21 punti e anche Reyes, 12, che fino a oggi era stato un oggetto misterioso. Solita grande prova dei due lunghi baltici, Vene e Sorokas, insostituibili.

Le vittorie e l’aumento della capienza permessa dalle normative anticovid – ora il palazzetto è al 60% – hanno inoltre riportato un grande pubblico a Masnago. Alla Enerxenia Arena sono state predisposte anche le “fan cam”, inquadrature speciali che hanno dato un tocco di spettacolo in più al di fuori del parquet. E con tanti tifosi appassionati, in tribuna hanno preso posto numerosi VIP: su VareseNews trovate proprio un articolo dedicato ai volti noti che hanno tifato Openjobmetis da bordo campo.

