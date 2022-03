Il cantiere di Largo Flaiano-Viale Borri a Varese può attendere: ancora qualche ora prima della partenza

Chi si era preparato a code interminabili di prima mattina, nel lunedì di inizio dei cantieri di largo Flaiano in viale Borri è arrivato in anticipo al lavoro questa mattina, 14 marzo 2022.

Il cantiere di largo Flaiano, ampiamente annunciato a partire dal 14 marzo, nella prima mattina non era ancora partito e nella giornata sono previsti solo dei primi lavori propedeutici, probabilmente senza ancora la chiusura completa del senso di marcia.

Potrebbero quindi essere rimandato a domani quel senso alternato nell’ultima parte di viale Borri verso largo Flaiano che durerà fino al 31 agosto e che sicuramente molto inciderà sulla città. I lavori interesseranno, per la precisione il tratto di viale Borri, che sta tra il semaforo all’altezza dell’incrocio con via Gasparotto e il semaforo su largo Flaiano, nella direzione verso il centro città.

COME CAMBIERA’ LARGO FLAIANO

I lavori cambieranno profondamente l’aspetto di largo Flaiano: al posto dell’insieme di semafori diventerà un’unica rotonda.

Fulcro del progetto sarà infatti la realizzazione di una rotatoria ovoidale. Per realizzare tale rotatoria è necessario un intervento infrastrutturale, che consiste nella costruzione di una soletta per coprire in parte i binari che, in prossimità di Largo Flaiano, viaggia in trincea per raggiungere la stazione di Varese: ed è proprio in funzione di questo che parte il cantiere. Nell’articolo che realizzammo nel 2020, tutti i particolari del progetto. Nel video, diffuso dal Comune di Varese, il rendering di come si presenterà il nuovo largo.

COME CAMBIA LA VIABILITÀ

Da ora a fine agosto è opportuno tenere presente che la viabilità cambierà sostanzialmente, soprattutto per chi da viale Borri e via Gasparotto entra in città.

In particolare: chi transita dal centro città verso in viale Borri non subirà cambiamenti.

Per chi percorre viale Borri in direzione centro città, all’altezza del semaforo all’incrocio con via Gasparotto sarà obbligatorio svoltare a sinistra su via Gasparotto. Non sarà possibile dunque proseguire dritto su viale Borri in direzione largo Flaiano. Da via Gasparotto poi sarà possibile raggiungere l’autostrada oppure girare su viale Europa e utilizzare gli ingressi per il centro cittadino. Per chi proviene da fuori città, e principalmente dal ponte di Vedano, si consiglia di evitare viale Borri e scegliere percorsi alternativi per recarsi in centro città.

Il trasporto pubblico non subirà variazioni.