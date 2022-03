Capelli, addio all’effetto paglia con questo trattamento rivitalizzante

Ci sono due motivi per cui le donne danno un taglio netto ai capelli: la fine di una storia d’amore o l’esigenza di eliminare le estremità rovinate. Tralasciando le ragioni che stanno dietro ad un cambiamento di tipo emotivo, quella di tagliere le lunghezze spesso è considerata l’unica soluzione per salvare una chioma ormai danneggiata, vittima di detergenti troppo frequenti, decolorazioni aggressive, calore eccessivo di piastra, phon o arricciacapelli.

I capelli possono subire attacchi sia da parte degli agenti esterni, che dall’interno, e accusare una drastica perdita di forza, elasticità e tono, fino ad arrivare a spezzarsi e ad assumere un aspetto sgradevole sia alla vista che al tatto. Ma tagliare non è sempre la soluzione, prima di sfoltire una lunga chioma, è sempre meglio sottoporsi ad un trattamento rigenerante capelli, che grazie alla presenza di ingredienti estremamente idratanti e nutrienti, è in grado di riparare il capello dalle radici alle punte, e di renderlo nuovamente elastico e resistente. L’applicazione regolare di questi prodotti sui capelli è in grado di ridare compattezza e luminosità al fusto e riparare ogni danno, evitando così di passare dal parrucchiere per un carrè d’emergenza, magari al ritorno dalle vacanze.

Curare i capelli 365 giorni all’anno, anche d’estate

Durante il periodo estivo, in particolare, i capelli vengono “attaccati da più fronti” e sono stressati da salsedine, raggi UV e dal contatto continuo con l’acqua, sia salata che dolce. Tutto questo mette a dura prova anche le chiome naturali, e ci si ritrova, a fine stagione, a dover fare i conti con le doppie punte, e l’odiatissimo effetto paglia. Il sole e la salsedine, infatti, tendono a seccare i capelli in modo particolarmente aggressivo ma, a differenza della pelle, che si rigenera naturalmente, i capelli hanno bisogno di “un piccolo aiuto extra” per tornare in forma.

Affinché tagliare i capelli sia solo una scelta di stile e non l’ultima possibilità per salvare la chioma, è buona norma applicare sempre qualcosa che sia in grado di idratare e proteggere la capigliatura. Così come per la pelle esiste la crema a fattore di protezione contro i raggi del sole, anche per i capelli è possibile scegliere un prodotto in grado di non permettere a salsedine e raggi UV di danneggiarli.

Capelli al vento

Per una corretta beauty routine anche durante le vacanze, è buona norma applicare un prodotto nutriente e idratante prima dell’esposizione al sole, o del contatto con l’acqua salata. A casa, poi, sarà necessario detergere i capelli con un prodotto non aggressivo, al quale andrà abbinato poi un conditioner in grado di dare nutrimento alle lunghezze e alle punte, senza appesantire.

Approfittando delle temperature calde, sarà più facile evitare di asciugare l’intera capigliatura con l’utilizzo di phon o piastre, così da non seccare ulteriormente i capelli, già provati dalla prolungata esposizione al sole e al vento. Meglio “lasciare libera” la chioma, abbandonare l’arricciacapelli per un po’ e lasciare spazio a delle favolose beach waves naturali.