Il Carnevale all’Abbazia, il cabarock ad Oneda e le armonie di Flutur: il weekend a Sesto Calende

Semel in anno licet insanire, una volta all’anno è legittimo impazzire. Un’espressione in uso tra gli antichi romani e nel Medioevo per celebrare Carnevale, un modo di dire che ben conoscono anche a Sesto Calende, dove per tanti anni il Giovedì Grasso della Marna ha rappresentato l’evento clou del Basso Verbano, con centinaia di ragazzi che fino a poco tempo fa partecipavano alla festa e al concorso delle maschere.

Una tradizione, unita alla sfilata dei carri, al momento in stand-by: uno stop imposto in parte dalla pandemia, in parte dai cantieri in corso sulle sponde del Ticino per restituire la nuova sede della Canottieri e la nuova sala polivalente. Ma l’animo sestese ha sempre reagito alle difficoltà e infatti, nonostante qualche nuvola che occuperà i cieli di inizio marzo, anche questo anno la città si animerà nel fine settimana di Carnevale.

Ecco cosa fare a Sesto Calende nel weekend:

APPUNTAMENTI:

VENERDÌ 4 MARZO

SESTO ALLE 7: Come vuole la tradizione “strettamente sestese” a inaugurare il finesettimana sestese sarà la trasmissione radio Sesto alle 7, in onda ogni venerdì a partire dalle 19. Il tema della tredicesima puntata non poteva non essere proprio il carnevale. In diretta dal Caffè Commercio nel centro di Sesto Calende gli ospiti degli speaker Marco Limbiati, Fabio Barisone e DjClo saranno Nildo Barisone, uno dei fondatori de La Banda di Stunaa, la formazione bandistica sestese composta da 45 elementi (“rigorosamente uomini che si vestivano da donna con costumi colorati”) e il presidente del Circolo Sestese Alberto Quaglini, che svelerà le nuove iniziative dell’associazione. Leggi l’articolo completo qui.

SABATO 5 MARZO

IL CARNEVALE DELL’ORATORIO: Sarà un pomeriggio in maschera dedicato ai più piccoli, quello organizzato dall’oratorio di Sesto Calende. All’Abbazia di San Donato, dalle 15 alle 17, ci sarà un simpatico concorso in maschera per bambini. Ma non solo travestimenti, non mancheranno travestimenti, coriandoli e frittelle.

Attenzione: Per motivi di spazio e di organizzazione, nel rispetto delle regole anti-covid, la festa di Carnevale è destinata solamente ai bambini a partire dalla prima elementare. Fa sapere l’oratorio: “Chiediamo di iscrivere bambini dell’asilo solo nel caso in cui abbiano fratelli o sorelle che frequentano le elementari”.

CABAROCK AD ONEDA: Per gli amanti della musica, del buon cibo e delle risate in compagnia imperdibile è l’appuntamento al Circolo di Oneda, locale anima rock di Sesto Calende frequentato anche da Pino Scotto. Sabato 5 marzo, a partire dalle 21:30, i Monkey Scream faranno cantare la frazione della città con il loro divertente e divertito cabarock, genere che, come suggerisce il nome, unisce la verve del cabaret alle note del rock. Il tutto tra un calice di vino, un boccale di birra e squisiti piatti, dai risotti al maialino. Che certamente aiuteranno le ugole sestesi.

SOLIDARIETA’ A SUPPORTO DELLA RICERCA SULLA SCLEROSI MULTIPLA: In occasione della Giornata della Donna sabato 5 e domenica 6 marzo in Piazza Garibaldi arriverà un misto di colori e aromi con cui abbellire la casa o insaporire i piatti, ma soprattutto un sostegno importante alla ricerca per combattere la sclerosi multipla. I volontari di AISM accoglieranno la cittadinanza suggerendo il kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate a fronte di una donazione di 10 euro, il ricavato andrà a favore della ricerca. Leggi l’articolo completo qui.

DOMENICA 6 MARZO

DA GREECE’S GOT TALENT A LISANZA: Alla “Rivendita nr. 7” di Lisanza (ore 18) andrà in scena Flutur, musicista cresciuto sul Lago Maggiore e protagonista di un’incredibile odissea che l’ha portato la scorsa estate a suonare sulle strade della Grecia, dove, mentre si esibiva, è stato registrato da dei passanti e chiamato dalla televisione ellenica per partecipare al talent show. Polistrumentista, Flutur si contraddistingue per l’utilizzo e la miscela della chitarra e del Rav, uno strumento tutto da scoprire. Leggi qui la storia di Flutur raccontata nello speciale dedicato a Sesto Calende.

OLTRE IL PONTE E DINTORNI

AL KAPANNONE DEI LIBRI SI RIDE CON CHAPLIN: Riapre il Kapannone dei Libri di Angera con la prima iniziativa del 2022: alle 17:30 di venerdì 4 marzo sarà inaugurata la mostra di Andrea Kerbaker “Ridere con Charlot” dedicata al mitico Charlie Chaplin, l’icona cinematografica attraverso film, nei libri e nelle riviste di tutto il mondo. Leggi qui l’articolo completo sull’iniziativa.

TAINO E LA GIORNATA DEI GIUSTI: Domenica 6 marzo, a partire dalle 19:30, la biblioteca e il Museo di Storia Locale di Taino ricorderanno Renato Ascolti, varesino annoverato tra “i giusti delle nazioni”, ovvero le persone non-ebree che hanno messo a rischio la propria vita nel tentativo di salvare innocenti dal genocidio nazifascista della Shoah. Al Centro Bielli la professoressa Laura Tirelli, Marco Ascoli presenteranno il romanzo Il Corpo del Reato in un dialogo con Marco Tresca di VareseNews. Leggi qui l’articolo completo sull’iniziativa.

ARONA E LE EMOZIONI IN ROSA: Dopo l’inaugurazione del 26 febbraio, ad Arona proseguono le iniziative legate alla mostra “Emozioni in Rosa”, organizzata dall’associazione ArtedaArona e la Consulta femminile aronese inaugureranno la mostra allo Spazio Moderno in via Martiri della Libertà. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 15 alle 18, sabato e domenica anche dalle 10 alle 12. Nel weekend ospite della Consulta femminile aronese la “poetrice” sestese: accompagnata dalla pianista Maria Olivero, Rossana Girotto metterà infatti in scena uno spettacolo di musica e parole.