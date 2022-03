Caro benzina, i Cinquestelle in Regione chiedono audizione ad Assopetroli

Rincari spropositati e prezzi alle stelle: il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Raffaele Erba annuncia la richiesta in IV Commissione Attività Produttive di un’audizione al Presidente del Coordinamento Assopetroli-Assoenergia Lombardia e al Comitato Regionale per la Tutela dei Diritti dei Consumatori.

“Ho richiesto di audire quanto prima i rappresentanti di Assopetroli e del Comitato Regionale per la Tutela dei Diritti dei Consumatori in Commissione IV Attività Produttive per capire le cause degli esagerati aumenti dei prezzi del carburante ai quali stiamo assistendo negli ultimi giorni”, premette il consigliere Erba. “Dobbiamo comprendere le ragioni per cui nel nostro Paese gli aumenti sono così alti e accertare se il caro-benzina dipenda esclusivamente dalle forti accise applicate in Italia. La Lombardia rischia di pagare il prezzo più alto e di vedere vanificati tutti gli sforzi fatti per rilanciare le nostre imprese”.

“Se da un lato esistono problemi di approvvigionamento del gas e di alcune materie prime, dall’altro non risulta scarsità di petrolio, riteniamo pertanto non giustificabili i recenti rincari sul carburante. Basti pensare che nel 2008, quando il petrolio raggiunse il prezzo di 150 dollari al barile, il costo di un litro di benzina si attestò intorno ai 2 euro. Oggi un barile di petrolio è quotato 100 dollari eppure il carburante ha raggiunto picchi di oltre 2,30 euro al litro”. “Il sospetto è che qualcuno stia cercando di speculare sulle gravi tensioni internazionali facendo pagare il prezzo delle incertezze sulle tasche dei cittadini. Di questo passo corriamo il rischio che l’annunciata crescita economica vada ad arricchire solo pochi a scapito di tutti i consumatori”.