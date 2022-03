Caronno Varesino accoglie mamme e bimbi in fuga dalla guerra in Ucraina. Nel paese del Varesotto sono arrivate nelle scorse ore grazie al lavoro delle persone che hanno donato, al Don che ha messo a disposizione la casa parrocchiale in attesa del nuovo alloggio e a tutti i volontari che hanno reso possibile con un lavoro di squadra il loro arrivo.