A Caronno Varesino un incontro con Giuseppe Costanza, l’autista di Falcone

Venerdì 25 marzo, ore 21, presso la tensostruttura di via Diaz a Caronno Varesino, si terrà un incontro con Giuseppe Costanza, sopravvissuto alla strage di Capaci e per 8 anni uomo di fiducia e autista del magistrato Giovanni Falcone.

Sarà una importante occasione per ricordare la figura del grande giudice e di coloro che si sono sacrificati per far prevalere la giustizia.

Interverranno Maria Rosaria Sodano, già Consigliere di Corte D’Appello a Milano e Nicoletta Guerrero, Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Busto Arsizio.

Organizza la serata il Comune di Caronno Varesino con l’Assessore Nicoletta Basso ed Adelio Araghi, Presidente di Volarte Italia.



Obbligo di green pass e mascherina ffp2