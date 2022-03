Una cartolina filatelica e un annullo speciale di Poste per la festa della donna

Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale.

Sull’immagine della cartolina, realizzata attraverso una lavorazione grafica lucidata, si possono intravedere alcuni francobolli dedicati a storici volti femminili.

Il prodotto filatelico sarà in vendita nei 5 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Varese Varese 1 (via del Cairo, 21), Varese V.R. (viale Milano, 11), Busto Arsizio (via Mazzini, 9), Gallarate (via Vespucci, 9) e Saronno (via Varese, 130) oltre che negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale e dal 2 all’8 marzo sarà disponibile anche l’annullo speciale rettangolare.