Casaringhio avverte: “Attenzione a falsi volontari che si spacciano per noi”

Succede anche questo, in mezzo a tanta solidarietà: «Siamo stati avvisati dalle scuole che si sono rese disponibili come punto raccolta per l’emergenza Ucraina che alcuni individui si sono presentati come volontari dell’associazione Casaringhio per portare via tutte le donazioni. Attenzione perché non erano nostri volontari».

È l’avvertimento che arriva dall’associazione di Busto Arsizio che è ,molto attiva in questi giorni. «I veri volontari Casaringhio – ribadiscono – hanno la tessera di riconoscimento».

Per verifiche si può chiamare il numero di telefono 3457824030.