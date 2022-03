Cascina Pagana, volano gli stracci tra maggioranza e centrodestra sulla riqualificazione

La “battaglia” si consuma già da qualche settimana a colpi di post sui social network e di interrogazioni in consiglio comunale e nemmeno il taglio del nastro dello scorso fine settimana è riuscito a spegnerla: Rescaldina, infatti, nel weekend dopo anni di lavori ha finalmente potuto “riabbracciare” la Cascina Pagana e la Chiesa di San Giuseppe, ma tra maggioranza e centrodestra continuano a volare gli stracci sulla riqualificazione.

A far discutere l’amministrazione e quello che le urne ormai quasi tre anni fa hanno “incoronato” come principale gruppo di opposizione come sempre è la “firma” in calce all’intervento, in soldoni l’attribuzione del merito per aver restituito al paese e soprattutto alla frazione quello che è a tutti gli effetti un luogo del cuore per i cittadini. «Con due anni di ritardo rispetto agli impegni presi dall’amministrazione Vivere Rescaldina, finalmente la chiesetta di San Giuseppe alla Pagana è stata restituita ai rescaldinesi – spiega il centrodestra, che ripercorre i momenti salienti del fine settimana di festa per l’inaugurazione e sottolinea che per la tre giorni di eventi e momenti di incontro «hanno lavorato in molti in modo semplice e spontaneo contribuendo con grande modestia, quella modestia che “cela grandi meriti”» -. Quanto ci sia mancata lo ha dimostrato l’afflusso di persone che nelle giornate di venerdì, sabato e domenica hanno partecipato ai momenti culturali, nel corso dei quali si è potuto recuperare un pezzo della storia della chiesetta e di Rescalda».

Quello che sta a cuore a Mariangela Franchi e i suoi, però, è puntualizzare ancora una volta l’iter con cui si è arrivati al taglio del nastro. «La Chiesa e il complesso della Cascina Pagana di Rescalda sono luoghi in cui si incrociano fede, storia, cultura, per farli rivivere sono stati utilizzati soldi della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Rescalda e finanziamenti statali – ribadisce il gruppo di minoranza -. È doveroso rendere conto del ruolo avuto dai rescaldesi nella realizzazione dell’opera ed il loro contributo che ha consentito di arrivare ad un risultato di cui andare orgogliosi. Ora la Chiesa è agibile ma l’interno è ancora tutto da ristrutturare, comprese le opere in essa contenute e l’affresco cinquecentesco presente nel cortile retrostante. Serviranno altri soldi, altri sforzi… I due appartamenti di proprietà della parrocchia verranno concessi in comodato gratuito per l’accoglienza temporanea di persone che si trovino in situazioni di fragilità o disagio economico. Questi i fatti che, ci auguriamo, vengano riportati in futuro e sempre in modo chiaro e trasparente».