Il Centro Studi e Formazione In Fieri porta a Varese l’Università Giustino Fortunato

L’Università Giustino Fortunato arriva a Varese grazie al progetto del Centro Studi e Formazione In Fieri.

L’inaugurazione si è tenuta nella serata di giovedì 31 marzo, in piazza Carducci 6, alla presenza dei coordinatori di In Fieri Sara Berettoni e Massimiliano Carioni, insieme al professor Federico de Andreis di Unifortunato. Hanno partecipato anche diverse autorità cittadine, dal sindaco di Varese Davide Galimberti al consigliere provinciale Simone Longhini fino alla capogruppo di Varese PratiCittà Francesca Strazzi.

Nelle parole dei coordinatori del polo, particolare rilievo è stato dato «al valore della cultura e delle relazioni con il territorio, valori che il polo di Varese vuole diffondere. Il polo vuole difatti essere un incubatore di vocazioni, nell’orientare gli studenti verso la loro passione ma anche, così come per le altre sedi dell’ateneo, essere riferimento e collegamento per il territorio», hanno spiegato nella presentazione.

Di seguito la nota degli organizzatori

Il Centro Studi In Fieri Varese, con la partnership di Università, Enti di Formazione e Centri di Accreditamento, promuove Corsi di Laurea, Corsi di Perfezionamento, Master I e II livello, Corsi di Perfezionamento Biennale, Certificazioni Informatiche, Certificazioni Postdiploma e Postlaurea, Certificazioni Linguistiche e Corsi di Specializzazione al Sostegno all’estero, nello specifico in Romania e in Spagna.

In Fieri Varese è centro di Orientamento e Segreteria dell’Università “Giustino Fortunato”, tra le più qualificate e autorevoli università telematiche italiane, riconosciuta dal Miur e promossa dall’Anvur. Innovativa nell’approccio didattico, organizzato secondo le modalità e-learning, si è dimostrata rivoluzionaria e particolarmente efficace per l’apprendimento, grazie alla ricchezza del materiale didattico e alla sua agevole fruibilità.

Sono i rapporti con il territorio a portare benefici a quanti nel territorio vivono, crescono, lavorano o lavoreranno, producono o produrranno, inseriti in una rete di formazione che rappresenta un vantaggio competitivo, un valore, delle fondamenta che vedono il legame tra università e territorio al centro.

L’Università Giustino Fortunato offre Corsi di Laurea Magistrale in Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata, Economia Aziendale e Giurisprudenza e Corsi di Laurea Triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche, Diritto ed Economia delle Imprese, Scienze dell’Educazione e Ingegneria Informatica.

Inoltre, dal 2014 istituisce il primo corso di studio telematico in Scienze e Tecnologie dei Trasporti, unico erogato in Italia in modalità telematica che ha saputo coniugare la formazione accademica alle licenze di volo ENAC, un’eccellenza innovativa per il territorio italiano e di sicuro interesse per la Lombardia e per l’aeroporto di Malpensa.

Il Centro Studi promuove, altresì, Corsi di Perfezionamento, Master I e II livello, Corsi di Perfezionamento Biennale, Certificazioni Informatiche, Certificazioni Postdiploma e Postlaurea, Certificazioni Linguistiche, rendendo la formazione accessibile a chiunque. Qualsiasi studente avrà l’opportunità di accedere alla giusta formazione in base alle proprie necessità. Con il giusto percorso, si avrà la possibilità di raggiungere i propri obiettivi senza smettere mai di imparare, crescere e sognare, a prescindere da ogni percorso individuale di partenza.