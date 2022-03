Il Ceo russo di MV Agusta contro Putin: “Bugiardo e meschino, finirà nella discarica della storia”

Timur Sardarov, magnate russo proprietario e CEO di MV Agusta, non usa mezzi termini per condannare la guerra in Ucraina e Putin. Con un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram si scaglia con parole di fuoco contro il presidente.

“Non mi sono mai sentito così male in vita mia -si legge-. Mi sento assolutamente disgustato, vergognato e tradito da questo atto di guerra orribile, stupido e crudele, messo in moto da un bugiardo dalla mentalità meschina, invidioso, crudele, vendicativo e paranoico, che odia il suo stesso popolo e pensa di poter prendere il controllo del nostro vicino, un paese di 44 milioni di persone con un governo democraticamente eletto, un tempo i nostri più grandi amici, dopo averli torturati per 8 anni! I russi non sono mai stati traditi così da nessun sovrano nella nostra lunga, difficile e orgogliosa storia! Non ci rappresenta e lo getteremo nella discarica della storia!”.

Una presa di posizione che Timur Sardarov ha espresso fin dallo scoppio della guerra. Quattro giorni fa ha postato un’animazione di due soldati -uno russo e uno ucraino- che si abbracciano, accompagnato da poche semplici parole: “Please Stop War”.

Un messaggio ribadito anche all’indomani dell’invasione. “La più grande tragedia della mia generazione è questa guerra orribile e inutile -ha scritto in un altro post-. Tutti coloro che l’hanno alimentata, avviata, sostenuta sono traditori del popolo ucraino e russo! La storia li ritrarrà come malvagi e veri nemici delle nostre nazioni fratelli! #stopwar”