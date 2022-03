Chiusure notturne sull’autostrada A8 Milano – Varese

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

–dalle 21:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Solbiate Arno o di Gazzada;

–dalle 21:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza;

–dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Varese e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Gallarate o di Castellanza;

–dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 30 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano;

-dalle 21:00 alle 24:00 di giovedì 21 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Solbiate Arno;

–dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 1 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada-Buguggiate, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castronno.

Le chiusure verranno effettuate in modalità alternata.