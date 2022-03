Ciclista cade al Campio dei Fiori, salvato dal Soccorso Alpino

A poche ore di distanza da un intervento del tutto simile compiuto ieri nella stessa zona, oggi la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, è stata attivata insieme con i Vigili del fuoco dalla centrale di Soreu dei Laghi, per un ciclista che si era infortunato a una spalla. Era caduto mentre, con altre persone, si trovava lungo il sentiero n. 10 di Campo dei fiori. Le squadre hanno raggiunto l’uomo, di circa 60 anni; era presente anche un infermiere del Cnsas. Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato, l’uomo è stato accompagnato a Barasso, dove c’era l’ambulanza, per il successivo trasporto in ospedale. Le squadre sono in fase di rientro.