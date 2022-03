Il Circolo della bontà festeggia dieci anni di attività

La fondazione “Il Circolo della Bontà” supera il traguardo del decimo anno nell’impegno a favore degli ospedali dell’azienda sociosanitaria Sette Laghi. E lo fa con un momento di dibattito e confronto cui sono invitati tutti i cittadini: l’appuntamento è per martedì 8 marzo, con inizio alle 18, alla sala Montanari, di via dei Bersaglieri, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Varese.

«Un talk show non a caso intitolato “Bontà vostra! Perché è interesse di tutti prendersi cura di chi ci cura”: il nostro decennale cade tra una pandemia e una guerra e mai come in questi anni stiamo comprendendo quanto importante sia la responsabilità civile, la partecipazione, la “bontà” per dirla con la prima parola insegnata ai bambini» sottolinea il presidente della fondazione “Il Circolo della Bontà”, Gianni Spartà, aggiungendo: «La data dell’8 marzo, poi, conserva un forte valore simbolico: in questo giorno di due anni or sono, quello che precedette l’avvio del lockdown, lanciammo la raccolta fondi per sostenere le istituzioni sanitarie impegnate nella lotta al Covid-19. Una raccolta che ebbe risultati straordinari, con i cittadini ma anche le imprese che mostrarono subito una fortissima sensibilità sociale».

Durante il talk show di martedì 8 marzo, condotto da Antonio Franzi, verrà presentato un approfondimento video sui dieci anni d’attività del “Circolo della Bontà”. A seguire, un dibattito con gli interventi del direttore di Prealpina Daniele Bellasio, del vicepresidente della fondazione Fabio Bombaglio, del direttore generale Asst Sette Laghi Gianni Bonelli, della direttrice del dipartimento di Cardiotoracovascolare Asst Sette Laghi Battistina Castiglioni, del sindaco Davide Galimberti, del presidente di Camera di Commercio Fabio Lunghi e della direttrice Professioni Socio Sanitarie Asst Sette Laghi Patrizia Tomasin.