Clerici contro nuovi autovelox a Varese: “Un modo per spremere i cittadini”

“Il sindaco Galimberti e la sua giunta rossa hanno trovato un altro modo per spremere i cittadini varesini con multe utili solo a fare cassa”. Commenta così Stefano Clerici, Consigliere comunale di Varese Ideale, l’annunciata installazione di quattro nuovi autovelox in città, situati in via Campigli, viale Europa, via Saffi e via Provinciale Rasa. “Si tratta – afferma Clerici – di soluzioni vessatorie a danno degli automobilisti che non servono a nulla se non a prelevare soldi dalle tasche e cittadini per metterli in quelle di un’amministrazione che solitamente li utilizza per opere inutili. La nostra visione – conclude Clerici – è completamente diversa: una città a misura di cittadino, un’amministrazione rispettosa dei sacrifici delle persone”.