Per il clima e contro la guerra: in migliaia al corteo Fridays For Future a Milano

In occasione dello sciopero globale per il clima, migliaia e migliaia di persone, tra cui molti studenti e attivisti del Fridays For Future, si sono trovati alle 9:30 di questa mattina in centro a Milano per chiedere giustizia climatica e per dire di “no” alla guerra in ucraina.

Con lo slogan “People not profit” e una lunga bandiera della pace i presenti hanno accusato le politiche del governo italiano di non affrontare seriamente l’emergenza climatica. Ma non solo, al centro della protesta giovanile ci sono state anche le critiche rivolte al premier Mario Draghi e al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, ritenuti “colpevoli di finanziare la guerra in Ucraina attraverso l’acquisto del gas russo”.

Il corteo, partito da largo Cairoli, si è poi diretto, sulle note di Stayin’ Alive dei Bee Gees, verso Porta Venezia.