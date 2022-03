Colonna militare russa diretta a Kiev, sirene d’allarme in molte città

Una imponente colonna di mezzi militari russi – lunga 60 chilometri secondo l’agenzia Ansa e altri organi di stampa – si sta muovendo in direzione di Kiev in previsione di mettere sotto assedio la capitale ucraina. Questa la notizia più rilevante della prima mattina di oggi, martedì 1° marzo, proveniente dal conflitto nell’est europeo.

Il convoglio, formato sia da veicoli di trasporto sia da carri blindati e altri armamenti, è stato fotografato dai satelliti della Maxar Technologies e prova come l’esercito di Putin stia avanzando nel tentativo di preparare un attacco concentrico alla capitale che fino a oggi ha resistito ai primi tentativi di penetrazione delle truppe russe.

Nelle prime ore di oggi, sirene d’allarme sono risuonate sia a Kiev sia in diverse altre città ucraine in varie zone del Pese: da Rivne a Ternopil, da Vinnytsia a Volyn; nel sud dell’Ucraina invece Kherson è sull’orlo di cadere in mano ai russi come ha annunciato il sindaco della città.

Un’ulteriore brutta notizia arriva dalla città di Okhtyrka: qui l’artiglieria russa ha bombardato una caserma dell’esercito ucraino provocando una settantina di vittime tra i soldati che erano presenti all’interno.

Nella giornata di ieri – lunedì 28 febbraio – diversi centri abitati erano stati oggetto di bombardamenti anche su palazzi e abitazioni civili; in particolare Kharkiv è stata colpita duramente nonostante – spiegano le autorità ucraine – non ci fossero obiettivi sensibili dal punto di vista militare.