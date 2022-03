Comicità e leggerezza al Sociale di Luino con lo spettacolo “La Parrucca”

Dall’inizio del 2022 Circuito CLAPS collabora con il Comune di Luino per l’organizzazione di spettacoli presso il Teatro Sociale. In programma per sabato 20 marzo alle ore 17:30 il secondo dei quattro appuntamenti in programma tra marzo e aprile: “La Parrucca“, da ‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’ di Natalia Ginzburg con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta.

Lo spettacolo, che comprende due atti unici che sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro, ‘La Parrucca‘ e ‘Paese di Mare‘, è comico, drammatico e vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana.

In ‘Paese di mare’ una coppia problematica vive in uno squallido appartamento in affitto. Lui, Massimo, è un uomo perennemente insoddisfatto e vorrebbe fare l’artista. Lei, Betta, è una donna genuina ma ingenua, irrisolta, che si deprime e si annoia facilmente.

Ne ‘La Parrucca’ ritroviamo Betta e Massimo in un piccolo albergo isolato. Betta è disperata e dolorante perché durante un litigio Massimo l’ha picchiata. Massimo ora è un pittore, ma non sa che la moglie nasconde un’insospettabile verità.

La regia è di Antonio Zavatteri, le scene e le luci di Nicolas Bovey, i costumi e gli oggetti di scena di Sandra Cardini, le musiche originali di Massimiliano Gagliardi e la produzione di Nidodiragno/CMC.

Lo spettacolo doveva essere messo in scena anche il 12 aprile 2022 presso il Teatro di Varese ma purtroppo è stato annullato.

«Per tanto, se qualcuno fosse interessato, il Teatro Sociale di Luino vi aspetta sabato 20 marzo!», fanno sapere gli organizzatori.

Ingresso platea: intero €27, ridotto €24 (under25/over65)

Ingresso galleria: intero €22, ridotto €18 (under25/over65)

I biglietti si possono acquistare online sul sito www.claps.lombardia.it oppure direttamente sul posto, nella serata dello spettacolo, da un’ora prima dell’inizio.