Cominciano i lavori in viale Borri a Varese per la Rotonda di largo Flaiano

Da ieri pomeriggio sono ben visibili i lavori su viale Borri, per l’intervento che creerà una grande rotonda in Largo Flaiano a Varese.

Durante la fase preparatoria del cantiere – al momento stanno tagliando gli alberi nella zona che sarà parte integrante della rotonda – però, non verrà chiusa, come succederà più avanti, la strada verso il centro città.

I cartelli che annunciano l’importante cambio di viabilità sono già stati sistemati, e anche la segnaletica orizzontale (in giallo). Ma per diversi giorni – forse tutta la settimana – proseguirà il doppio senso di circolazione nel tratto tra incrocio di via Gasparotto e semaforo su Largo Flaiano, anche se con i primi restringimenti di carreggiata.