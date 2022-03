Compleanno speciale per Sandro Galleani: sarà nella hall of fame di Pallacanestro Varese

Tra i tanti campioni che hanno vestito la divisa della Pallacanestro Varese negli anni, ci sono anche quelli che non hanno mai fatto canestro. Uno di loro è senza dubbio Sandro Galleani – Alessandro per l’anagrafe – lo storico fisioterapista che si è occupato dei muscoli (dei tendini, delle articolazioni…) dei giocatori biancorossi dal 1971 al 2009, restando poi nell’ambito della società come dirigente addetto agli arbitri.

Una militanza che viene ora premiata con l’ammissione di Galleani nella “Hall of Fame” della società, ovvero il ristretto novero di personaggi che hanno fatto la storia del club. La decisione è stata comunicata oggi, giovedì 3 marzo, proprio in occasione del 78° compleanno del Sandro che sarà ufficialmente premiato e ammesso “all’arca della gloria” in occasione del match di domenica 6 tra la Openjobmetis e la Vanoli Cremona.

Proveniente dal mondo del ciclismo (fu anche buon corridore tra le giovanili) nel quale mosse i primi passi come fisioterapista assistendo l’amico Gianni Motta, Galleani con il passare degli anni è diventato una leggenda tra i masseur dei canestri. Oltre a lavorare per la Pallacanestro Varese e assistere ai tanti trionfi degli anni Settanta (accanto a un altro personaggio simbolo: Marino Cappellini), ha infatti collaborato per tanto tempo con la Nazionale sotto la guida di numerosi commissari tecnici. Per un periodo, a Varese, venne affiancato dal figlio Claudio che ha seguito lo stesso percorso professionale.

Cordiale con tutti, attento alle esigenze dei giocatori, innovativo nel suo campo (dai giocatori americani cercava di apprendere le novità d’Oltreoceano quando i collegamenti con la NBA erano ancora rari), Galleani – con la moglie Egidia sempre accanto – è ora pronto per un’onorificenza che lo porterà in un “club” esclusivo del quale fanno parte Aldo Ossola, Sandro Gamba, Andrea e Dino Meneghin, Tonino Zorzi, Tony Gennari, Augusto Ossola, Aza Nikolic, Bob Morse, Charlie Yelverton, Corny Thompson, Cecco Vescovi, Gianmarco Pozzecco, Joe Isaac, Manuel Raga, Paolo Vittori e Meo Sacchetti.