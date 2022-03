Tra concerti e mostre, la primavera nell’Ovest Milanese

Nei comuni dell’Ovest Milanese aspettando la primavera sarà possibile partecipare a numerosi eventi per il tempo libero.

In programma ci sono appuntamenti per tutte le età: dalla presentazione di libri agli spettacoli teatrali e musicali; dalle mostre ai laboratori per bambini.

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di marzo nei Comuni di Albairate, Corbetta, Castano Primo, Robecco sul Naviglio e Turbigo.

Ad Albairate, in occasione della “Giornata internazionale dei diritti della donna”, martedì 8 marzo 2022 alle ore 21.00, nella Biblioteca civica “Lino Germani”, in via Cesare Battisti 2, l’autrice Regina Caterina presenterà il suo libro dal titolo “L’ultima occasione”. Interverrà l’attrice Angela Volpe che interpreterà alcuni passi tratti dall’opera. Per partecipare è richiesto il Green pass rafforzato.

A Corbetta, sabato 5 marzo (alle ore 10), presso la Biblioteca civica “Ugo Parini”, in piazza XXV Aprile, per iniziativa dell’amministrazione comunale, sarà inaugurata la mostra Dietro le quinte dell’illustrazione di Federica Gagliardo, cui seguirà un laboratorio creativo con l’illustratrice per bambini dai 6 ai 10 anni; la mostra rimarrà aperta fino al prossimo 10 aprile.

Martedì 8 marzo (alle ore 18) nella sala delle Colonne del municipio, sarà inaugurata la mostra fotografica “Perché sei donna”, a cura dell’amministrazione comunale in collaborazione con Cif (Centro Italiano Femminile Sez. Corbetta). In questa occasione si svolgerà anche la cerimonia di consegna del premio “Il Volto delle Donne”. Successivamente, alle 21, nella biblioteca comunale, verrà presentato il libro Le donne dimenticate di Raffaella Nova Santagostino. Giovedì 17 marzo alle ore 21, sempre in biblioteca, sarà presentato il libro Le stanze buie di Francesca Diotallevi. Sabato 26 marzo (alle ore 15.30), nella sala delle Colonne e la Torre Medievale di Largo Cellere, ci sarà l’inaugurazione della mostra Doppia Esposizione di Andrea Spinelli e Lorenzo Carlo Perin. La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 16 aprile. Per gli eventi in biblioteca è obbligatoria la prenotazione.

A Castano Primo, all’auditorium Paccagnini di via Magenta, nell’ambito della rassegna “Primavera a Teatro”: venerdì 4 marzo, alle ore 21.00, si terrà il concerto 4 marzo ’43, un omaggio a Lucio Dalla della formazione “Volpi senza tana”; sabato 12 marzo (alle ore 21) la compagnia teatrale “Il Punto” presenterà la commedia brillante Ecco la sposa!; venerdì 18 marzo (ore 21) Ronzinante Teatro proporrà la commedia Camping; venerdì 25 marzo (alle 21) con Silenzio, parla la sua musica l’omaggio al grande maestro Ennio Morricone a cura della formazione New Trio Leal.

Infine, due eventi a misura di famiglia: sabato 5 marzo alle ore 14.30, all’oratorio Paolo VI, si potrà partecipare alla manifestazione Carnevale 2022 (previa iscrizione), con stand a tema dedicati al vecchio West. Altro evento dedicato alle famiglie si terrà domenica 13 marzo alle ore 16 all’auditorium Paccagnini, con lo spettacolo La strega col Climacomando.

A Robecchetto sul Naviglio, domenica 20 marzo dalle ore 14.30 alle 18, nel Parco di Borgo Archinto, si terrà la manifestazione “Emozioni in Giardino”, con scambio di semi, talee e fiori. È un’iniziativa del Gruppo Facebook “Emozioni in Giardino” in collaborazione con la Pro Loco.

A Turbigo, giovedì 10 marzo, con ritrovo alle 20.45 in piazza Madonna della Luna, i cittadini residenti potranno prendere parte alla passeggiata culturale “Turisti nel nostro territorio” a cura del Centro didattico Milanta ETS di Magenta. Sabato 19 marzo, alle ore 15, alla Sala Vetrate del Palazzo De Cristoforis Gray, si potrà partecipare a “Bibliobar”, il primo workshop cafè della biblioteca civica. È una chiacchierata informale per condividere nuove idee sul futuro della biblioteca. Sabato 26 marzo alle ore 15.00, sempre nella Sala Vetrate, si terrà l’evento L’allegra officina delle uova di Pasqua, lettura animata e laboratorio per bimbi dai 6 ai 10 anni a cura di Simabè. La partecipazione sarà gratuita previa prenotazione obbligatoria presso la biblioteca.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.