Concerto per il Giorno della Memoria all’oratorio di Schianno

Sabato 12 marzo inizia il programma 2022 di “MusicAttraverso”, una nuova edizione della rassegna di musica e film organizzata dal Comune e dalla Biblioteca di Gazzada Schianno.

Il 12 marzo alle ore 21 al Teatro dell’Oratorio San Luigi di Schianno si comincia con il concerto “Per il giorno della memoria”, Concerto in ricordo delle vittime della Shoah e delle Foibe che, programmato il 16 gennaio, non si è potuto svolgere causa recrudescenza dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV- 2.

L’importanza dei ricordi, della memoria dei fatti, anche drammatici, anche tragici come la Shoha e le Foibe, sta nella istanza morale di raccontarli. Se muoiono i sopravvissuti, coloro che li hanno vissuti sul proprio corpo, dentro i propri occhi, nella loro mente, raccontate queste storie continueranno a vivere in chi le ascolta, le raccoglie. E anche chi le ha vissute continuerà a vivere nelle parole di chi racconta, tramanda. L’oblio dei ricordi, della memoria sarebbe far morire due volte le vittime, farle morire per sempre.

Si tratterà di un appuntamento musicale con due valenti musicisti: Mattia Zappa al violoncello e Massimo Giuseppe Bianchi al pianoforte. Il duo, al rientro da concerti in varie parti d’Europa, eseguirà musiche di Ernest Bloch (Prayer – da Jewish Life), Dimitri Shostakovitch (Sonata Op. 40 in re minore composta nel1934 – Allegro non troppo, Allegro, Largo, Allegro), Olivier Messiaen (Louange à l’Éternité de Jésus, V movimento dal “Quatuor pour la fin du temps”; composto tra il 1940 e il ’41 nel campo di concentramento di Görlitz) e Serge Rachmaninoff (Sonata per violoncello e pianoforte, Op. 19 in sol minore, Lento – Allegro moderato, Allegro scherzando, Andante, Allegro mosso).

Mattia Zappa è un violoncellista svizzero-italiano che si è fatto conoscere negli ultimi anni come versatile camerista, improvvisatore e docente di violoncello a livello internazionale. Ha suonato in duo con il pianista Massimiliano Mainolfi, alla Carnegie Hall di New York e alla Kammermusiksaal della Philharmonie di Berlino, con un’attività concertistica in quasi tutti i paesi Europei, del Sud Africa e del Nord America. Massimo Giuseppe Bianchi ha studiato sotto la guida di Bruno Canino specializzandosi nel repertorio cameristico tra gli altri con Franco Rossi, Maureen Jones e il Trio di Trieste. È ospite di numerose istituzioni musicali e di festival d iprestigio e di trasmissioni radiofoniche. Ha collaborato con artisti come Bruno Canino, Antonio Ballista, Gabriele Pieranunzi. Nel 2011 ha preso parte, su invito di Michele Campanella, alla “Maratona Liszt” presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma eseguendo opere del compositore ungherese.