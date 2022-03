Concerto per il Giorno della memoria a Gazzada Schianno

Si terrà sabato 12 marzo al Teatro dell’Oratorio san Luigi di Schianno, nell’ambito della rassegna “Musica attraverso” il concerto per il Girono della memoria, con due interpreti straordinari, Mattia Zappa al violoncello e Massimo Giuseppe Bianchi al pianoforte. Due straordinari virtuosi, per due importanti sonate del Novecento. L’opera 19 di Sergej Rachmaninov è un’opera sostanzialmente fedele al linguaggio della tradizione tardo-romantica, quantunque reinterpretata e sviluppata in modo personale.

La sonata di Dmitri Shostakovic, scritta nel 1934, è anch’essa fondamentalmente tonale pienamente inserita nella tradizione romantica ma l’estetica è qui più scarna, aspra e astratta, ricca di elementi grotteschi e tragici. Completano il programma la breve, intensa Preghiera di Ernst Bloch e la sublime meditazione metafisica di Olivier Messiaen tratta dal “Quatuor pour la fin du Temps“; i due brani si corrispondono un poco, se non per il linguaggio armonico, per l’alta temperatura emotiva cui sanno giungere con mezzi semplicissimi, oltreché per l’impronta religiosa che le contraddistingue. Realizzate con pochi, semplici tratti, le due composizioni sono un perfetto autoritratto dei loro autori, tra i più importanti del Novecento storico europeo.

Ingresso libero. Prenotazioni presso la Biblioteca di Gazzada Schianno tel. 0332 464237, negli orari d’apertura oppure via mail, all’indirizzo: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it