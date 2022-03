Concluso il campionato invernale del Circolo Velico Ceresio

Domenica 20 marzo si è concluso il campionato invernale organizzato dal Circolo Velico Ceresio, con grande partecipazione e successo di equipaggi. Si tratta di regate che si svolgono in acque internazionali che hanno visto, per questa ultima edizione, la partecipazione di 20 velisti divisi per categorie.

Galleria fotografica Campionato invernale Circolo velico Ceresio 4 di 6

Il circolo esiste dagli anni ’50 e ogni anno organizza due campionati, uno estivo e uno invernale. Di seguito i vincitori di quello appena terminato:

CATEGORIA CATAMARANI – Primo classificato

Tiziano Arioli

CATEGORIA CHIGLIE – Primo Classificato

Hass Enrico

CATEGORIA DERIVE – Primo Classificato

Gallino Gianfranco

Sono stati premiati i primi tre per ogni categoria e il vincitore della categoria “Catamarani”, Tiziano Arioli, si è aggiudicato anche il trofeo Arkitos. Il 3 aprile inizerà invece il campionato estivo, che coinvolgerà tutti i circoli velici svizzeri operativi sul bacino del basso Ceresio; l’unico circolo velico più a nord è Lugano ma le barche a vela non possono passare sotto il ponte di Melide.

Calendario Campionato Estivo 2022

03 Aprile CVA Regata Golfo del Sole Agno (CH)

15 Maggio CVCE Regata di Primavera P.to Ceresio (I)

12 Giugno AVC Gavitello d’Argento Figino (CH)

03 Luglio CVCE Regata del Portolano P.to Ceresio

La sede del Circolo Velico Ceresio si trova a Porto Ceresio presso la località cantine, per maggiori info:

Segreteria: 348 561 0135

Sito: www.cvce.it